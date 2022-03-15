Президент Казахстана выступит с посланием народу республики

Пресс-секретарь президента Казахстана: обращение Токаева к народу будет посвящено реформам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием народу республики. Об этом пресс-секретарь главы государства Берик Уали сообщил на своей странице в Facebook.

Уали рассказал, что Токаев планирует выступить с посланием народу 16 марта на совместном заседании палат парламента Казахстана.

Он отметил, что речь главы республики будет посвящена «реализации новой программы политических реформ и ряда социально-экономических мер, которые предстоит осуществить в ближайшее время».

Ранее Токаев призвал перенести общественные дискуссии с площадей и социальных сетей в парламент. Он заявил, что фракции мажилиса (нижней палаты) казахского парламента должны пользоваться не только депутатскими запросами, но и прибегать к общественным слушаниям и публичным дебатам. «Если потребуется, нужно поднимать вопрос доверия к конкретным членам правительства и акимам (главам местных исполнительных органов власти — прим. «Ленты.ру»)», — добавил президент.