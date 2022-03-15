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Российский посол призвал американские СМИ прекратить разжигание русофобии

Посол России в США Антонов призвал американские СМИ прекратить разжигание русофобии

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов призвал американские СМИ оценивать ситуацию на Украине более беспристрастно и прекратить разжигание русофобии. Соответствующий комментарий опубликован в Facebook.

«Надеемся, что американская пресса перестанет разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе», — заявил Антонов.

Антонов также заявил, что большинство СМИ на Западе навязывает своей аудитории однобокое восприятие ситуации. По словам российского посла, в США публикуются репортажи, направленные только на то, чтобы выставить Россию агрессором, «ни о какой свободе слова и плюрализме мнений никто не вспоминает вопреки Конституции».

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на фейк западных СМИ о том, что при ударе по находящейся в Мариуполе больнице якобы пострадали мирные жители. Он упрекнул генсека ООН Антониу Гутерреша в том, что тот не проверяет достоверность данных, которые комментирует. «Очень тревожно, что ООН распространяет эту информацию без проверки», — написал российский дипломат.

Марина Совина
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