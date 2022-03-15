Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль рассказал о позиции Путина по выходу России из Совета Европы

Песков заявил, что позиция Путина относительно выхода России из СЕ еще не сформулирована

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Позиция президента России Владимира Путина относительно выхода Москвы из Совета Европы (СЕ) пока окончательно не сформулирована. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что Кремль сообщит, когда позиция президента России по этому вопросу будет окончательно сформирована.

«До сих пор не было никаких заявлений президента на этот счет. Когда позиция будет окончательно сформулирована — тем более, что положение дел с Советом Европы весьма очевидно — президент сообщит об этом. Или мы сообщим вам точку зрения президента», — объяснил Песков.

Материалы по теме:
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине. Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине.Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
2 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

Ранее стало известно, что Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим делам и демократии предложил исключить Россию из СЕ. С соответствующим призывом будет вынесен на голосование ассамблеи.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России
В Совфеде прокомментировали ситуацию с выходом России из Совета Европы
Жительница Мариуполя рассказала об обстреле националистами машины с детьми
Стало известно о подготовке визита главы МИД Турции в Россию
Белорусские депутаты одобрили продление использования Россией военных объектов
Мошенницу Анну Делви депортировали из тюрьмы США
Суд признал геноцидом действия немцев в Ростовской области в годы войны
Конкурент «Газпрома» прекратит торговлю российской нефтью
Нурмагомедов вступился за обвиняемого в покушении на убийство экс-чемпиона UFC
Метеоролог предсказала весну на выходных в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.