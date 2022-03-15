Кремль рассказал о позиции Путина по выходу России из Совета Европы

Песков заявил, что позиция Путина относительно выхода России из СЕ еще не сформулирована

Позиция президента России Владимира Путина относительно выхода Москвы из Совета Европы (СЕ) пока окончательно не сформулирована. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что Кремль сообщит, когда позиция президента России по этому вопросу будет окончательно сформирована.

«До сих пор не было никаких заявлений президента на этот счет. Когда позиция будет окончательно сформулирована — тем более, что положение дел с Советом Европы весьма очевидно — президент сообщит об этом. Или мы сообщим вам точку зрения президента», — объяснил Песков.

Ранее стало известно, что Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим делам и демократии предложил исключить Россию из СЕ. С соответствующим призывом будет вынесен на голосование ассамблеи.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).