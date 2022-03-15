В России допустили скорое принятие нейтрального статуса Украиной

Политолог Журавлев заявил о скором принятии Украиной нейтрального статуса

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может согласиться с принятием Украиной нейтрального статуса, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог, научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он уточнил, что на это указывает заявление главы государства об очевидном отказе принятия Украины в НАТО.

Украина четко услышала от своих партнеров, что не сможет вступить в НАТО, и это необходимо признать. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский. «Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать», — сказал Зеленский.

«Жесточайшая обида на НАТО»

«Это заявление Зеленского действительно можно считать знаком того, что страна готова принять нейтральный статус в обозримой перспективе. Собственно, вся эта жесточайшая обида на НАТО, она ведь как раз про это: не хотите нас принимать, тогда мы будем нейтральны. Вопрос только в том, что навсегда ли, или пока не позовут», — сказал политолог.

По его словам, даже в случае закрепления нейтрального статуса в Конституции Украины возможны обходные пути. Журавлев привел в пример Японию, где формальный запрет на существование вооруженных сил, но фактически совместно с США страна создает собственное маленькое тихоокеанское НАТО.

«Бумага все выдержит. И если сейчас записать этот нейтральный статус, то потом его можно списать обратно. Конституция предполагает возможность изменения. Конечно, это будет сложнее, но не невозможно», — считает Журавлев.

Единственная гарантия сохранения нейтрального статуса — сила России, при которой американцы совместно с НАТО не захотят брать Украину в НАТО со всеми ее проблемами. Конечно, здесь хотелось бы дипломатических решений, но для Украины любые дипломатические решения существуют только пока ее держат за глотку Дмитрий Журавлев политолог

Политолог напомнил, что кроме присвоения нейтрального статуса у России есть еще два требования, только в случае исполнения которых прекратится спецоперация: денацификация и разоружение. И если формальное закрепление нейтрального статуса возможно, Журавлев сомневается в способности Зеленского выполнить оставшиеся условия.

«На Украине у всех крупных бизнесменов, чиновников всегда были свои армии. В принципе, то же было и у нас в 90-е: некоторые фирмы даже охраняли танками свои автостоянки. Просто у нас все же удалось навести порядок в этом отношении, а на Украине сделать это было некому. Ну отдаст Зеленский приказ о разоружении. Даже самый искренний приказ. Но кто его послушает? Неужели нацбаты станут разоружаться? Конечно, нет. Они выполняют только те приказы, которые считают правильными», — убежден политолог.

Он допустил, что России придется самостоятельно проводить демилитаризацию и денацификацию на Украине, что, хоть и неизбежно повлечет очередные обвинения и гонения в адрес страны, является необходимым.

Ранее Зеленский заявил, что одной из главных задач украинской делегации на переговорах с Москвой является организация встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Вместе с тем политик отметил, что это сложная история и тяжелый путь, но нужный. Он добавил, что целью Киева является получить действенные гарантии.