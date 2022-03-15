Челябинцы поделились секретами экономии на продуктах

Жители Южного Урала посоветовали ради экономии отказаться от полуфабрикатов

Жители Южного Урала поделились секретами экономии. Их советы приводит челябинское издание «74.ру».

Челябинка Олеся посоветовала ради экономии отказаться от полуфабрикатов. По ее словам, это дешевле, поскольку из куска говядины можно приготовить и первое, и второе блюда. «Килограмм говядины стоит в среднем 450 рублей, свинины — 300, и из этого получится два полноценных блюда на семью. А килограмм пельменей съедобных стоит 500–600 рублей. Выгода налицо», — объясняет она.

Многие рекомендовали заранее составлять меню на неделю, идти в магазин со списком и покупать только нужное. Кроме того, чтобы сэкономить, необходимо знать среднюю стоимость продуктов и отказаться от покупок, которые стоят заметно дороже. Лучше обойти несколько магазинов и в каждом выбрать самое дешевое. «Все крупные супермаркеты — "Лента", "Спар" — товары со скидкой выставляют в самом начале. Нужно обязательно их смотреть. И если ты точно знаешь, что тебе нужно что-то купить, и обычно товар стоит 100 рублей, а тут лежит за 30, то стоит взять», — делится опытом педагог Ирина Фокина.

Также читатели «74.ру» советовали покупать оптом продукты питания, которые можно хранить долго, тщательно планировать бюджет, избегать импульсивных покупок и завести карту с кешбэком. Для непищевых товаров, по их мнению, стоит использовать AliExpress, а средства на крупные покупки копить заранее.

Ранее эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, как можно экономить на покупках в супермаркете. Он напомнил, что скидочные предложения в супермаркетах не только помогают экономить на товарах, но и получать иные бонусы.