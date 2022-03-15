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Российский посол допустил нападения на собственность россиян за границей

Посол России во Франции Мешков не исключил нападения на собственность россиян за рубежом
Алексей Мешков

Алексей Мешков. Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

На фоне ситуации вокруг Украины за границей могут происходить нападения на собственность россиян. Такое развитие событий допустил посол России во Франции Алексей Мешков, передает РИА Новости.

Дипломат назвал текущую обстановку за рубежом разнузданной русофобской кампанией. «То есть на людей нападают, у людей отбирают собственность только за то, что они русские. Не исключаю, что могут быть какие-то нападения, как вчера это было в Лондоне, на собственность кого-то из российских граждан», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что участники британского анархистского движения захватили элитный особняк в Лондоне, чтобы показать «солидарность с украинским народом». По некоторой информации, недвижимостью владеет попавший под санкции Запада российский бизнесмен Олег Дерипаска.

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Виктория Кондратьева
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