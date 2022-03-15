Умер звезда рестлинга 1990-х

Бывший рестлер WWE Рэйзор Рамон умер в возрасте 63 лет

Бывший профессиональный рестлер Скотт Холл, также известный как Рэйзор Рамон, умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщает TMZ.

Бывший спортсмен скончался из-за осложнений, которые возникли в результате операции. Холл поступил в хирургическое отделение с переломом костей таза. Однако, из-за вмешательства состояние американца ухудшилось: в субботу Холл перенес три сердечных приступа, после чего врачи подключили его к аппарату искусственного жизнеобеспечения.

Холла отключили от аппарата — к такому решению пришли родственники рестлера после того, как простились с ним. Бывший рестлер был звездой промоушена WWE в 1990-х и начале 2000-х. Образ спортсмена использовался в создании видеоигр WWE. В 2014 году он был включен в Зал славы WWE.

Наиболее ярким выступлением Рамона стал его матч против другого именитого рестлера Шона Майклса. Они встретились в ринге в рамках WrestleMania X.