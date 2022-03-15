Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В российском аэропорту задержали рейс в Таджикистан из-за санкций

Рейс из Екатеринбурга в Худжанд задержали на 14 часов из-за перевода самолета в росреестр

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В международном аэропорту Екатеринбурга задержали вылет рейса в Худжанд (Таджикистан) на 14 часов из-за западных санкций в отношении России. Подробности публикует «Интерфакс» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Уточняется, что самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь по расписанию из аэропорта Кольцово рейсом U6-8955 в 1:00 по местному времени, однако отправление лайнера было отложено до 15:00.

Материалы по теме:
На фоне операции в Донбассе на юге России приостановили все рейсы. Что делать тем, кто оказался заперт на отдыхе?
На фоне операции в Донбассе на юге России приостановили все рейсы.Что делать тем, кто оказался заперт на отдыхе?
25 февраля
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля

«Причина задержки — перевод воздушного судна в Государственный реестр гражданских воздушных судов России», — пояснили в ведомстве.

14 марта сообщалось, что авиакомпания Utair, перевела 50 самолетов в российский реестр. Уточняется, что самолеты с отечественной регистрацией выполняют рейсы по маршрутной сети компании как внутри страны, так и за рубежом.

Ранее в марте президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, а также выдаче им отечественных сертификатов летной годности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о взятии под полный контроль Херсонской области
В МИД прокомментировали возможность возвращения Донбасса в состав Украины
Россиян предупредили об исчезновении иностранных газировок и алкоголя
Тысячи британцев выразили готовность принять беженцев с Украины
Почти 300 шахтеров в Донбассе оказались заблокированы под землей из-за обстрела
СК начал проверку из-за ворвавшейся в прямой эфир Первого канала женщины
Медведев прокомментировал утрату статуса первой ракетки мира
Китайские машины в России стали дороже
В российском аэропорту задержали рейс в Таджикистан из-за санкций
Врач назвал ошибку метеочувствительных людей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.