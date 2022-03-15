В российском аэропорту задержали рейс в Таджикистан из-за санкций

Рейс из Екатеринбурга в Худжанд задержали на 14 часов из-за перевода самолета в росреестр

В международном аэропорту Екатеринбурга задержали вылет рейса в Худжанд (Таджикистан) на 14 часов из-за западных санкций в отношении России. Подробности публикует «Интерфакс» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Уточняется, что самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь по расписанию из аэропорта Кольцово рейсом U6-8955 в 1:00 по местному времени, однако отправление лайнера было отложено до 15:00.

«Причина задержки — перевод воздушного судна в Государственный реестр гражданских воздушных судов России», — пояснили в ведомстве.

14 марта сообщалось, что авиакомпания Utair, перевела 50 самолетов в российский реестр. Уточняется, что самолеты с отечественной регистрацией выполняют рейсы по маршрутной сети компании как внутри страны, так и за рубежом.

Ранее в марте президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, а также выдаче им отечественных сертификатов летной годности.