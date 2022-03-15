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Назван предполагаемый срок возвращения иностранных брендов в Россию

Закрывшиеся в России иностранные компании могут возобновить работу в мае

Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ

Сопредседатель Союза потребителей России (CПPФ) Алексей Койтов назвал предполагаемый срок открытия иностранных магазинов, которые закрылись в стране из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает «Национальная Медиа Группа» (НМГ).

По словам эксперта, бренды, которые объявили об уходе с рынка, могут вернуться в Россию уже в мае. Известно, что большинство компаний заявили о приостановке деятельности на 1,5-3 месяца, однако не назвали точных дат возобновления работы в стране.

Койтов подчеркнул, что подобная ситуация впервые происходит в отечественной истории. Российское законодательство не предусматривает ситуаций, когда изготовитель отказывается обеспечивать ремонт автомобилей и гаджетов. По этой причине CПPФ направил представителям марок вопросы по урегулированию проблем, возникших из-за прекращения их работы.

«Пока не получили четких ответов, но надеемся, что их получим и что-то прояснится. Редко наши граждане судятся с иностранными компаниями, обычно эти споры разъясняются в рамках отношений с продавцом», — уточнил собеседник издания.

Ранее стало известно, что немецкий производитель одежды Hugo Boss прекратит работу в России на неопределенный срок. О таком же решении объявили компании Adidas и Puma. Помимо этого, испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, также закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

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Майя Пономаренко
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