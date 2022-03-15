МИД России рассказал о деструктивной роли США в ситуации на Украине

Замглавы МИД России Рябков заявил, что роль США в ситуации на Украине деструктивна

Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что роль США в кризисе вокруг Украины сугубо деструктивна, а Москва, наоборот, сфокусирована на «реализации целей специальной военной операции». Цитату приводит ТАСС.

У Москвы и Вашингтона диаметрально разные подходы к происходящему на Украине, рассказал дипломат. «Роль США в этой трагедии сугубо деструктивна, мы осуждаем эту американскую позицию... Все, что происходит сейчас, в значительной степени следствие той политики, которую на протяжении многих лет проводил Вашингтон», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные партнеры во главе с США пытаются навязать концепцию «так называемого порядка, основанного на правилах, которыми пытаются подменить международное право».