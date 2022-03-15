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Лавров уличил США во введении санкций против простых граждан России

Глава МИД Лавров заявил, что введенные санкции США направлены против простых россиян

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Санкции, введенные Вашингтоном против Москвы, направлены против простых россиян. В этом уличил американскую сторону глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

После переговоров с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом дипломат заявил, что у Москвы и Тегерана единая позиция в отношении вреда односторонних экономических ограничений. «У нас единые позиции в том, что касается продвижения западными партнерами во главе с США концепции так называемого порядка, основанного на правилах, которыми пытаются подменить международное право», — уточнил он.

Лавров отменил, что указанные правила — это воплощение несправедливости и двойных стандартов, как и нелигитимные рестрикции, направленные против простых россиян.

Ранее Лавров сообщил, что принял приглашение своего иранского коллеги посетить Иран в ближайшее время. Российский министр получил приглашение от главы МИД Ирана в рамках встречи с иранской делегацией в Москве.

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Виктория Кондратьева
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