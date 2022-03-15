Лавров уличил США во введении санкций против простых граждан России

Глава МИД Лавров заявил, что введенные санкции США направлены против простых россиян

Санкции, введенные Вашингтоном против Москвы, направлены против простых россиян. В этом уличил американскую сторону глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

После переговоров с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом дипломат заявил, что у Москвы и Тегерана единая позиция в отношении вреда односторонних экономических ограничений. «У нас единые позиции в том, что касается продвижения западными партнерами во главе с США концепции так называемого порядка, основанного на правилах, которыми пытаются подменить международное право», — уточнил он.

Лавров отменил, что указанные правила — это воплощение несправедливости и двойных стандартов, как и нелигитимные рестрикции, направленные против простых россиян.

Ранее Лавров сообщил, что принял приглашение своего иранского коллеги посетить Иран в ближайшее время. Российский министр получил приглашение от главы МИД Ирана в рамках встречи с иранской делегацией в Москве.