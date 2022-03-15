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Япония ввела санкции против 17 лиц из России

Япония ввела санкции против 17 физических лиц из России, среди них 11 депутатов Госдумы

Фото: Reuters

Правительство Японии ввело персональные санкции против 17 физических лиц из России. Об этом во вторник, 15 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

По данным ведомства, в список вошли 11 депутатов Госдумы.

Среди них оказался лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, а также владелец компании «Ренова» Виктор Вексельберг и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.

Ранее Госдепартамент США объявил, что вводит санкции против 11 высокопоставленных представителей российского оборонного сектора. В санкционный список попали глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев и восемь заместителей министра обороны России.

Марина Совина
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