Япония ввела санкции против 17 лиц из России

Япония ввела санкции против 17 физических лиц из России, среди них 11 депутатов Госдумы

Правительство Японии ввело персональные санкции против 17 физических лиц из России. Об этом во вторник, 15 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

По данным ведомства, в список вошли 11 депутатов Госдумы.

Среди них оказался лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, а также владелец компании «Ренова» Виктор Вексельберг и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.

Ранее Госдепартамент США объявил, что вводит санкции против 11 высокопоставленных представителей российского оборонного сектора. В санкционный список попали глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев и восемь заместителей министра обороны России.

