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США указали в санкционном списке более 30 вариантов имени Лукашенко

Минфин США указал в санкционном списке 38 вариантов имени президента Белоруссии Лукашенко

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Министерство финансов США в санкционном списке указало 38 возможных вариантов написания имени президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сам перечень опубликован на сайте ведомства.

Среди вариантов имени белорусского президента, учтенных американским Минфином значатся такие, как: Lukashenka Alyaksandr Ryhorovich (Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч), Lukashenko Aliaksandr Hryhoryavic (Лукашенко Аляксандр Хрихорьявiч) и Lukashenka Aliaksandr Hryhoryavich (Лукашенка Аляксандр Хрихорьявiч).

В том же санкционном списке оказалась жена белорусского лидера — Галина Лукашенко. Всего под американские санкции попали 15 человек из России и Белоруссии, а также одно юридическое лицо. Какие конкретно ограничения были наложены, пока не уточняется.

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Николай Чигасов
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