Побывавший в Сирии россиянин рассказал об опыте знакомств с арабскими девушками

Российский турист познакомился в Сирии с девушками и был удивлен их открытостью

Российский турист, побывавший в Сирии, раскрыл особенности знакомств с девушками в арабской стране. Своим опытом он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как признался мужчина, он ожидал, что на Ближнем Востоке царят строгие нравы и присущая женщинам скромность с закрытостью, попытки преодолеть которую могут быть расценены как оскорбление. Тем не менее, путешественник был приятно удивлен, когда заметил, что сирийские девушки могут первыми инициировать знакомство с иностранцами.

«В последующие дни в разных сирийских городах с нами тоже несколько раз знакомились местные девушки, увидев явно "иностранную" внешность и услышав русскую речь», — поделился россиянин.

Кроме того, турист решил проверить, распространены ли в Сирии сервисы знакомств. По наблюдениям мужчины, по сравнению с Саудовской Аравией, Кувейтом и Пакистаном, в Арабской республике на подобных сайтах зарегистрировано гораздо больше девушек. Более того, по словам автора блога, профили сириек «яркие и броские».

Россиянину также удалось лично спросить у сирийских девушек по поводу их нравов и открытости к знакомствам. Собеседницы подтвердили, что в стране считается совершенно нормальным знакомиться с мужчинами, однако дальнейшая инициатива и продолжение общения будет зависеть от согласия двух человек.

«Ну а если отвечать на вопрос "что будет за знакомство с девушкой в Сирии?", то здесь все просто. Если ты ведешь себя вежливо и достойно, с уважением к девушке, то ничего не будет. Строгие рамки и уважение к ее нежеланию общаться, чтобы не оскорбить», — подытожил путешественник.

Ранее в декабре 2021 года российская туристка побывала на отдыхе в Египте и объяснила желание арабских мужчин брать в жены русских девушек. По словам девушки, ее соотечественницы выгодно выделяются уверенностью в себе.