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Кремль ответил на заявление Киева о сроках соглашения с Россией

Пресс-секретарь Путина Песков отказался прогнозировать сроки соглашения России и Украины

Фото: БелТА / РИА Новости

В настоящее время давать прогнозы о скором соглашении России с Украиной рано. Нужно дождаться результатов, о которых можно будет информировать общественность. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом пишет ТАСС.

«В данном случае это его прогнозы, мы не хотели бы спешить с прогнозами», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович раскрыл возможные сроки мирного соглашения с Россией. По его словам, в лучшем случае отвод войск ожидается в течение одной-двух недель, в крайнем случае — до конца мая.

14 марта прошел четвертый раунд переговоров Москвы и Киева в режиме видео-конференц-связи. По их результатам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что взята техническая пауза, обсуждение демилитаризации и денацификации Украины продолжится во вторник, 15 марта.

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Сергей Истомин
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