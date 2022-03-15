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Активная материя поможет в создании мягких роботов

Ученые разработали материал, из которого можно собирать мягких роботов

Фото: Jill Gralow / Reuters

Сотрудники Университета Бата (Великобритания) описали материал, которым можно покрывать мягких роботов. Исследование было опубликованов журнале Science Advances.

Ученые отметили, что в настоящий момент практически все виды роботов имеют подвижные части, которые контролируются центральным процессором. Разработанный ими материал состоит из множества крошечных роботов, которые могут обволакивать части механизмов и приводить их в движение. В материале говорится, что подобная активная материя будет влиять на форму мягких роботов и поможет изменить подход к моделированию и сборке умных машин.

В качестве примера авторы исследования привели резиновый мяч, обернутый слоем нанороботов. Роботы запрограммированы работать в унисон, чтобы трансформировать мяч в новую, заранее определенную форму — например, звезду.

Ученые отметили, что современные роботы управляются одним центральным контроллером. Устройства нового типа будут управляться сотнями небольших роботов, работающих сообща. Специалисты сравнили наноботов, которые вместе составляют активную материю, с биологическими тканями человека — например, волокнами сердечной мышцы.

В начале марта международный коллектив ученых предложил использовать нанороботов при очистке водоемов. Нанороботы умеют притягивать к себе мельчайший мусор, который затем можно отделить от них и утилизировать.

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Андрей Ставицкий
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