Активная материя поможет в создании мягких роботов

Ученые разработали материал, из которого можно собирать мягких роботов

Сотрудники Университета Бата (Великобритания) описали материал, которым можно покрывать мягких роботов. Исследование было опубликованов журнале Science Advances.

Ученые отметили, что в настоящий момент практически все виды роботов имеют подвижные части, которые контролируются центральным процессором. Разработанный ими материал состоит из множества крошечных роботов, которые могут обволакивать части механизмов и приводить их в движение. В материале говорится, что подобная активная материя будет влиять на форму мягких роботов и поможет изменить подход к моделированию и сборке умных машин.

В качестве примера авторы исследования привели резиновый мяч, обернутый слоем нанороботов. Роботы запрограммированы работать в унисон, чтобы трансформировать мяч в новую, заранее определенную форму — например, звезду.

Ученые отметили, что современные роботы управляются одним центральным контроллером. Устройства нового типа будут управляться сотнями небольших роботов, работающих сообща. Специалисты сравнили наноботов, которые вместе составляют активную материю, с биологическими тканями человека — например, волокнами сердечной мышцы.

В начале марта международный коллектив ученых предложил использовать нанороботов при очистке водоемов. Нанороботы умеют притягивать к себе мельчайший мусор, который затем можно отделить от них и утилизировать.