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Замглавы Еврокомиссии посчитал Россию стратегической угрозой

Замглавы ЕК Шефчович считает, что Россия превратилась в стратегическую угрозу

Фото: Johanna Geron / Reiters

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович считает, что Россия превратилась в стратегическую угрозу, начав специальную операцию на Украине. Такое мнение он выразил во время выступления на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне. Его цитирует ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, какие, по его мнению, действия следует предпринимать США, чтобы помочь Евросоюзу в решении гуманитарных проблем, связанных с притоком беженцев с Украины, Шефчович подчеркнул необходимость активного сотрудничества Соединенных штатов с их партнерами.

«Очень важно, чтобы мы по-настоящему действовали и сотрудничали как союзники. Поскольку я считаю, что это более не стратегический вызов — Россия. Это стратегическая угроза», — ответил Шефчович.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США и их союзники путем введения экономических санкций из-за ситуации на Украине полностью сокрушили российскую экономику. Она также добавила, что США предоставили Украине военную и гуманитарную помощь, поэтому они могут сопротивляться «намного дольше, чем рассчитывало российское руководство».

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Марина Совина
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