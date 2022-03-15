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В Москве нашли новый способ спасения строек

Председатель Мосгосстройнадзора Войстратенко сообщил о сокращении проверок на стройках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Власти нашли способ спасти московские стройки. Ради этого в 2022 году количество проверок на строящихся объектах столицы будет сокращено. О новых планах рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, его слова приводит «Интерфакс».

Войстратенко сообщил, что данная мера направлена на поддержку предпринимателей в период тяжелой экономической ситуации в стране. Согласно постановлению правительства России, большинство плановых контрольно-надзорных мероприятий отменяется, также существенно ограничивается проведение внеплановых проверок. Теперь проверки будут проводиться по согласованию с прокуратурой или прямому поручению властей.

«Даже проверки исполнения предписаний будут проводиться только в случае, если они направлены на устранение нарушений, связанных с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, обороне страны, безопасности государства или угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций», — заявил председатель комитета. Войстратенко добавил, что проверка стройки состоится только в том случае, если оценить исполнение предписаний нельзя по документам. Он также подчеркнул, что сокращение количества контрольно-надзорных мероприятий не отразится на качестве строительства.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о разработанном правительством комплексе мер по поддержке российской стройотрасли. В него входят упрощение регулирования импорта, облегчение разработки градостроительной документации и процедуры проведения слушаний по ней. По словам Мишустина, власти видят своей главной задачей обеспечение стабильной работы строек.

Александра Качан
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