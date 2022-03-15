В России появится первый винный туристический гид

В России появится туристическая карта для маршрута «Винные дороги Боспорского царства»

В России появится первая интерактивная туристическая карта с аудиогидом для маршрута «Винные дороги Боспорского царства», которая будет объединять 46 виноделен. Об этом сообщает ТАСС.

Координатор проекта Елена Порман рассказала, что в Русское географическое общество (РГО) уже подана заявка на получение гранта по созданию аудиогида. «Это достаточно интерактивный проект, который подразумевает не просто создание аудиогида, а интерактивную карту, которую можно как VideoGet интегрировать на порталы регионов, туроператоров и самих производителей», — пояснила специалист.

При этом Порман отметила, что в настоящее время винный туризм находится на подъеме и с каждым годом количество виноделен в стране увеличивается. «Мы каждый год видим появление качественных виноделен, которые себя также сейчас позиционируют как объекты винного туризма, при переиздании нашего гида, (…) я уверена, уже будет больше 46, больше 50 объектов во всех четырех регионах [Юга России], потому что потенциал огромный», — добавила она.

Ранее сообщалось, что на базе Кубанского аграрного университета (КубГАУ) открыли лабораторию микровиноделия, при помощи которой студентов на практике будут учить виноделию. В пресс-службе администрации края отметили, что виноделие является драйвером экономики региона, поэтому край нуждается в хороших квалифицированных кадрах.