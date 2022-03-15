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Володин прокомментировал инцидент с ворвавшейся в эфир Первого канала женщиной

Володин заявил, что поступок сотрудницы Первого канала Овсянниковой нужно строго разобрать
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инцидент с ворвавшейся в эфир Первого канала женщиной. Он написал в своем Telegram-канале, что поступок сотрудницы Марины Овсянниковой нужно разобрать по всей строгости.

«Правоохранительные органы должны разобраться с этим. Отнюдь не в плоскости хулиганской выходки, а по всей строгости в условиях времени, когда проходит специальная военная операция», — заявил парламентарий.

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Володин сообщил, что комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции было дано поручение взять этот инцидент на контроль.

Ранее стало известно, что Останкинский районный суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей. До этого в Кремле прокомментировали инцидент с появившейся в эфире Первого канала сотрудницей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее поступок хулиганством.

Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку в отношении Овсянниковой. Уточнялось, что проверка проводится на наличие в ее действиях состава преступления по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

Вечером в понедельник, 14 марта, Овсянникова появилась в студии программы «Время» с плакатом, призывающим прекратить спецоперацию России на Украине, встав позади ведущей Екатерины Андреевой. После инцидента сотрудницу телеканала задержали.

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Марина Совина
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