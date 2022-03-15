Россиянам назвали опасный тип VPN

Эксперт Синяков рассказал, что владельцы VPN-сервисов могут украсть банковские данные

VPN-сервисы от малоизвестных компаний — наиболее опасный тип таких приложений, потому что при пользовании ими повышается вероятность, что данные окажутся в ненадежных руках. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт в области компьютерных технологий, автор проекта Digital Media Павел Синяков.

Это некое перенаправление трафика, как того, что вы получаете, так и того, что вы отправляете. То есть, если вы пользуетесь банковскими приложениями, надо приготовится к тому, что тот, кто предоставит вам VPN, будет иметь все пакеты, которые от вас ушли, все, что вы передаете: пароли, операции Павел Синяков эксперт в области компьютерных технологий

По его словам, бесплатные VPN-сервисы могут быть безопасными, если принадлежат крупным компаниям, так как они безвозмездно предоставляют услуги с урезанным функционалом с целью продать платную версию с расширенными возможностями для продвинутых пользователей.

«Их интересы понятны, они делают деньги на другом, но это могут быть какие-нибудь хакеры, сетевые мошенники. Прокси или VPN — все, что вы используете в качестве некого буфера трафика, у них остается. В каком виде и как это будет использоваться — непонятно», — отметил Синяков.

При выборе VPN-сервиса он посоветовал, в первую очередь, проконсультироваться с системным администратором, если таковой имеется в компании, где вы работаете. Также эксперт рекомендовал выбирать сервисы крупных компаний.

«Допустим, вы заходите в Google, набираете: «VPN», смотрите на сайт компании, на отзывы, на то, сколько компания на рынке. Если ее открыли вчера или это какой-то подозрительный, неаккуратный сайт, который выглядит как будто его на коленке сделали, значит, туда идти не стоит», — сказал Синяков

Cпрос на VPN-сервисы резко вырос в России на фоне замедления Facebook и Twitter. С помощью VPN-сервисов юзеры могут обходить локальные ограничения на доступ к тем или иным сайтам и приложениям, а также сохранять конфиденциальность в сети.