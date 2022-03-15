Кремль ответил на вопрос о контактах Путина и Януковича

Песков заявил, что Путин и Янукович сейчас общаются нерегулярно

Президент России Владимир Путин и экс-президент Украины Виктор Янукович сейчас не общаются на регулярной основе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков заявил, что говорить о каких-то регулярных контактах двух политиков нельзя.

Ранее Янукович рассказал как предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому свой план урегулирования на Донбассе. По его словам, представители экс-президента Украины встречались с нынешними киевскими властями и озвучивали им меры, которые могли бы привезти к достижению мира в регионе. Однако затем Януковича информировали, что план не интересует Киев.

Во вторник, 8 марта, экс-президент Украины призвал Киев заключить мирное соглашение с Россией. Он заявил, что это первоочередная цель для Зеленского, которая должна быть достигнута любой ценой.