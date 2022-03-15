Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль ответил на вопрос о контактах Путина и Януковича

Песков заявил, что Путин и Янукович сейчас общаются нерегулярно
Виктор Янукович

Виктор Янукович. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и экс-президент Украины Виктор Янукович сейчас не общаются на регулярной основе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков заявил, что говорить о каких-то регулярных контактах двух политиков нельзя.

Ранее Янукович рассказал как предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому свой план урегулирования на Донбассе. По его словам, представители экс-президента Украины встречались с нынешними киевскими властями и озвучивали им меры, которые могли бы привезти к достижению мира в регионе. Однако затем Януковича информировали, что план не интересует Киев.

Во вторник, 8 марта, экс-президент Украины призвал Киев заключить мирное соглашение с Россией. Он заявил, что это первоочередная цель для Зеленского, которая должна быть достигнута любой ценой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России
В Совфеде прокомментировали ситуацию с выходом России из Совета Европы
Жительница Мариуполя рассказала об обстреле националистами машины с детьми
Стало известно о подготовке визита главы МИД Турции в Россию
Белорусские депутаты одобрили продление использования Россией военных объектов
Мошенницу Анну Делви депортировали из тюрьмы США
Суд признал геноцидом действия немцев в Ростовской области в годы войны
Конкурент «Газпрома» прекратит торговлю российской нефтью
Нурмагомедов вступился за обвиняемого в покушении на убийство экс-чемпиона UFC
Метеоролог предсказала весну на выходных в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.