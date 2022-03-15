Путину предложили «отменить» Западную Украину

Организация русинов предложила Путину преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь

Русины предложили президенту России Владимиру Путину преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь. К российскому лидеру обратился глава международного центра «Матица русинов» Петр Гецко. Текст обращения опубликован на сайте организации.

Гецко перечислил Путину исторические события, предшествовавшие утере русинами правового статуса в современной Украине. Лидер национального меньшинства выразил надежду, что в рамках российской спецоперации русинам удастся возродить государственность на их исторических землях, которые сегодня не имеют национальной автономии на Украине. «Русины официально поддержали позицию руководства РФ по Украине. В контексте принуждения Украины к миру и [грядущей] федерализации [украинских] земель предлагаем Западную Украину преобразовать в Карпатскую Русь», — назвал Гецко конечную политическую цель русинов.

Лидер русинов не в первый раз обращается к Путину за поддержкой. «Матица русинов» рассчитывает, что Москва поможет им восстановить русинскую государственность и отменить решение о ее ликвидации по итогам Второй мировой войны. В 2014 году Гецко уже просил российского президента провести миротворческую операцию.

Русины — народ, проживающий в географическом регионе Закарпатье, часть которого принадлежит Украине в виде Закарпатской области. Национальное самосознание русинов известно в новейшей истории с XIX века, когда в австрийской Галиции на русинском языке выходили газеты и существовали русинские организации. Из-за пророссийских настроений русинский народ значительно пострадал в ходе Первой мировой войны от австрийского правительства. В 1946 году, когда территории Закарпатья присоединили к УССР по итогам Второй мировой войны, правовой статус русинов, закрепленный когда-то в Чехословакии, не был восстановлен. В 2008 году ООН рекомендовала Украине устранить эту коллизию, однако Киев отказался.

Русины последовательно добиваются автономии в составе Украины. Они ссылаются на результаты референдума 1991 года, в 2016 году они безуспешно пытались получить особый статус от бывшего президента республики Петра Порошенко.