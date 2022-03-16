Россиянам раскрыли новую схему мошенничества с банковскими картами

Мошенники подделали сайты для проверки данных карт россиян на соответствие слитой базы

Мошенники начали использовать поддельные сайты для проверки данных банковских карт на соответствие слитой базы. Такую новую схему мошенничества раскрыло Роскачество.

Старший специалист по тестированию новых продуктов Сергей Кузьменко заявил, что держателям карт предлагают ввести данные карты, чтобы «проверить, не попали ли они в руки злоумышленника». Однако специалист напомнил, что единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует. «Все подобные сервисы в Сети являются мошенническими», — пояснил он.

Также эксперт призвал россиян не вводить данные банковских карт на сомнительных сайтах и не диктовать их в ходе телефонного разговора с потенциальным мошенником, чтобы не лишиться денег.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что предотвратить утечку банковских и других персональных данных собственными силами невозможно, однако можно выстроить ряд заградительных барьеров, которые минимизируют риски от их неправомерного использования. В первую очередь, не стоит держать средства на карте, держать их на счетах в банке, туда добраться намного сложнее.