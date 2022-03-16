Раскрыты новые характеристики двойной звездной системы Гамма Цефея

Астрономы Йенской обсерватории уточнили характеристики звездной системы Гамма Цефея

Астрономы Йенской обсерватории в Германии провели новые наблюдения за двойной звездной системой Гамма Цефея, которая находится в относительной близости от Солнца — на расстоянии 45 световых лет. Результаты, опубликованные в препринте статьи в репозитории arXiv.org, раскрывают уточненные орбитальные характеристики системы и массы ее компонентов.

Ученые провели визуальные и спектроскопические наблюдения Гаммы Цефея с помощью телескопа обсерватории Калар-Альто в Испании и телескопа Университетской обсерватории в Йене.

Главная звезда Гамма Цефея A примерно в пять раз больше Солнца, а ее масса ранее оценивалась в 1,41 массы Солнца. В 1988 году была обнаружена экзопланета, вращающаяся вокруг этой звезды, которая получила обозначение Гамма Цефея А b, а позже была названа Тадмор. Планета имеет массу около 1,7 массы Юпитера и обращается вокруг своего хозяина каждые 903 дня на расстоянии 2,05 астрономической единицы (а.е.) от него.

Гамма Цефея B, вероятно, является красным карликом класса M4, а ее масса оценивается примерно в 0,4 массы Солнца. Спутник удален от главной звезды примерно на 20,18 а.е. Было измерено, что орбитальный период системы составляет около 67,5 года.

Новые наблюдения показали, что период обращения системы составляет 66,84 года, то есть немного короче, чем считалось ранее. Также было измерено, что расстояние спутника от главной звезды составляет 19,56 а.е., что меньше, чем предполагалось в других исследованиях. Точные массы Гамма Цефея A и B составляют около 1,29 и 0,38 массы Солнца соответственно.

