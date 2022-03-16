В МИД высказались о будущем Европы после спецоперации России на Украине

В МИД заявили, что Европе придется расплачиваться за ущерб отношениям с Россией

Европе в будущем придется расплачиваться за ущерб двусторонним отношениям с Россией после окончания спецоперации на Украине, заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД Юрий Пилипсон в интервью РИА Новости.

«Специальная военная операция России на Украине достигнет своих целей, а нашим европейским "партнерам" придется расплачиваться за ущерб, который они наносят своим национальным интересам и двусторонним отношениям, складывавшимся поколениями», — высказался директор департамента.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы (СЕ) добиться выхода России из организации. Если Москва откажется выполнять это требование, то Ассамблея призовет комитет как можно скорее выбрать дату, начиная с которой Россия прекратит членство в СЕ. За исключение проголосовали 216 депутатов.