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Fitch понизило рейтинги 31 российского банка

Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка c уровня «B» до «СС»

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка до уровня «СС». Кроме того, их удалили из списка Rating Watch с негативным прогнозом, сообщается на сайте организации.

Рейтинги российских кредитных организаций понизили c уровня «B» до «СС». В список таких банков вошли Газпромбанк, Альфа-банк, «Райффайзенбанк», МКБ и другие. Краткосрочные рейтинги опустились с «B» до «С».

14 марта Fitch понизило рейтинги семи российских госкомпаний. Это решение объяснили понижением суверенного рейтинга страны. До уровня «С» (преддефолтный) снизились рейтинги РЖД, «Роснано», «Автодора», «Почты России», ФПК, банка «Дом.рф» и «Связьинвестнефтехима».

Агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с «B» до «C» 9 марта. Такие изменения указывают на неизбежность дефолта, подчеркнули в агентстве.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в бюджете достаточно средств для оплаты долгов. Заморозку золотовалютных резервов Центробанка он посчитал попыткой создать искусственный дефолт в стране.

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Марина Совина
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