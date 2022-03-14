Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Fitch понизило рейтинги семи российских госкомпаний

Агентство Fitch опустило рейтинги семи российских госкомпаний до уровня «С»

Фото: Reinhard Krause / Reuters

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь понизило рейтинги семи российских государственных компаний. Такая мера связана с понижением суверенного рейтинга Российской Федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз агентства.

До уровня «С» (преддефолтный) опустились рейтинги РЖД, «Роснано», «Автодора», «Почты России», ФПК, банка «Дом.рф» и «Связьинвестнефтехима». Для них, как пояснили в Fitch, действуют те же факторы, что и для страны.

Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с «B» до «C» 9 марта. Как указывалось в заявлении, такой уровень означает неизбежность дефолта.

Позднее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева признала, что дефолт в России больше не выглядит невероятным, как раньше. По ее словам, санкции загнали страну в глубокую рецессию, но неясны как длительность санкций, так и возможность России платить по долгам.

Между тем министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в бюджете хватает средств, чтобы расплатиться по долгам. Заморозку золотовалютных резервов ЦБ чиновник назвал попыткой создать искусственный дефолт. До этого он объяснял, что Россия может начать выплату по еврооблигациям в рублях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Москве отменили обязательное ношение масок
Тренер киевского «Динамо» призвал допустить россиян до международных турниров
Власти Казахстана ввели ограничение на вывоз валюты
Захарова обвинила МИД Словакии в солидаризации с бандеровцами
Минобороны подтвердило гибель 20 человек в Донецке
Владимира Соловьева объявили на Украине в международный розыск
Критики назвали лучшие фильмы 2021 года
В России рассказали о возможном банкротстве ушедших иностранных компаний
«Аэрофлот» организует вывозные рейсы для россиян из Турции и Таиланда
Микросумки стали трендом в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.