Fitch понизило рейтинги семи российских госкомпаний

Агентство Fitch опустило рейтинги семи российских госкомпаний до уровня «С»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь понизило рейтинги семи российских государственных компаний. Такая мера связана с понижением суверенного рейтинга Российской Федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз агентства.

До уровня «С» (преддефолтный) опустились рейтинги РЖД, «Роснано», «Автодора», «Почты России», ФПК, банка «Дом.рф» и «Связьинвестнефтехима». Для них, как пояснили в Fitch, действуют те же факторы, что и для страны.

Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с «B» до «C» 9 марта. Как указывалось в заявлении, такой уровень означает неизбежность дефолта.

Позднее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева признала, что дефолт в России больше не выглядит невероятным, как раньше. По ее словам, санкции загнали страну в глубокую рецессию, но неясны как длительность санкций, так и возможность России платить по долгам.

Между тем министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в бюджете хватает средств, чтобы расплатиться по долгам. Заморозку золотовалютных резервов ЦБ чиновник назвал попыткой создать искусственный дефолт. До этого он объяснял, что Россия может начать выплату по еврооблигациям в рублях.