Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Франция начала расследование после гибели журналиста на Украине

Франция объявила о начале расследования гибели под Киевом оператора Пьера Закржевски
Пьер Закржевски (слева)

Пьер Закржевски (слева). Фото: Fox News Sunday / Reuters

Франция начала расследование после гибели на Украине оператора телеканала Fox News Пьера Закржевски. Об этом сообщает телеканал BFMTV, передает РИА Новости.

«Французское правосудие объявило в среду о начале расследования военного преступления после гибели франко-ирландского журналиста в понедельник под Киевом», — говорится в сообщении.

О смерти Закржевски стало известно во вторник, 15 марта. 55-летний оператор работал над материалом вместе с корреспондентом Бенджамином Холлом в населенном пункте Горенка в окрестностях украинской столицы. Автомобиль, на котором они передвигались, попал под огонь. В результате корреспондент был ранен, а оператор погиб.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белый дом заявил о намерении США не сдерживаться в вопросе санкций против России
Сборную России по хоккею в Евротуре заменит Швейцария
Стала известна дата голосования по резолюции России по Украине в Совбезе ООН
В ООН выразили надежду на прекращение русофобии
НАТО рассмотрит предложение об отправке миротворцев на Украину
Священник-блогер раскрыл главный принцип счастливого брака
Франция начала расследование после гибели журналиста на Украине
США прокомментировали возможность выплат России по госдолгу
Шольц рассказал о помощи Германии в переговорах между Россией и Украиной
В Черногории назвали бессмысленными санкции Запада против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.