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Ювелир нанял на работу мастера из своей деревни и лишился золота и бриллиантов

Мошенник устроился в ювелирную лавку, ушел пить чай и пропал с чистым золотом

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Владелец ювелирной лавки на рынке индийского города Манимажра, штат Чандигарх, нанял на работу выдававшего себя за ювелира мошенника, который оказался похитителем ювелирных изделий, и лишился золота и бриллиантов. Об этом сообщает Times of India.

Ювелир Самар Маджи более 30 лет владел ювелирной лавкой и мастерской на рынке города Манимажра. В его магазине работали три ювелира. 41-летний Субхабагх из города Калькутта, штат Западная Бенгалия, устроился в лавку в качестве четвертого мастера. Он жил в мастерской вместе с другими ювелирами.

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Маджи дал новому сотруднику 150 граммов чистого золота и 102 грамма бриллиантов, чтобы он сделал из них украшения. Общая стоимость материалов составила один миллион рупий (1,4 миллиона рублей). Утром новый ювелир сказал, что пойдет пить чай, и скрылся. В полдень Маджи обнаружил, что золото и бриллианты пропали. Он обратился в полицию.
«Я поверил ему, потому что он был из моей деревни», — объяснил мужчина. Полицейские зафиксировали факт похищения изделий и заявили, что осмотрят места, где может прятаться подозреваемый.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Джайпур, штат Раджастхан, воры прорыли шестиметровый тоннель в подвал, где хранилось серебро, и похитили сотни килограммов драгоценного металла. Чтобы подобраться к нему, злоумышленники приобрели соседнее здание, заплатив за него девять миллионов рупий (12,9 миллиона рублей).

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Алиса Дмитриева
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