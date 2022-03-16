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Вашингтон назвал отношения США и Китая конкурентными

Госдепартамент заявил, что Вашингтон не просит страны выбирать между США и Китаем

Фото: Pixabay

Вашингтон не просит страны по всему миру выбирать между США и Китаем, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, назвав отношения двух стран конкурентными. Его слова приводит ТАСС.

Прайса попросили прокомментировать данные о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность использовать юань вместо доллара при расчетах за часть поставок нефти, которую королевство экспортирует в Китай. «У нас нет конкретной реакции на это. Мы неоднократно говорили, что наши отношения с КНР по своей сути являются конкурентными, они будут носить характер сотрудничества», — сказал он.

По его словам, у американских союзников и партнеров по всему миру свои собственные отношения с КНР. «Мы не просим страны выбирать между Соединенными Штатами и Китаем», — ответил дипломат.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о частичной продаже своей нефти в юанях. Обсуждения велись около шести лет, но активизировались в этом году, поскольку Саудовская Аравия недовольна тем, как США выполняют свои обязательства по защите королевства. Теперь она хочет снизить влияние доллара.

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Марина Совина
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