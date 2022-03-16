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Минобороны России назвало число эвакуированных по гумкоридорам из Мариуполя

Минобороны России: за сутки из Мариуполя по гумкоридорам эвакуировали 31367 мирных граждан

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Министерство обороны России назвало число эвакуированных за сутки из Мариуполя по гуманитарным коридорам. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению ведомства, за день из города была обеспечена безопасная эвакуация 31 367 мирных граждан. Также отмечается, что 89 из них иностранцы.

В Минобороны добавили, что людям в Мариуполе было передано 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия. Помимо этого, в министерстве заявили, что Киев в среду, 16 марта, не предоставил согласования по гуманитарным коридорам в письменной форме.

Ранее в Министерстве обороны России опровергли обвинения Киева в нанесении авиаудара по драмтеатру в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители. Согласно заявлению ведомства, боевики нацбатальона «Азов» совершили кровавую провокацию и взорвали заминированное здание театра. В Минобороны подчеркнули, что не рассматривали драмтеатр в качестве цели для поражения из-за потенциальной опасности для мирных жителей.

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Марина Совина
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