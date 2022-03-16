Двое россиян обстреляли исправительную колонию телефонами из пневмопушки

На Урале молодые люди попытались перебросить телефоны в ИК-54 с помощью пневмопушки

На Урале двое молодых людей попытались перебросить телефоны в Новолялинскую исправительную колонию № 54 (ИК-54) с помощью пневмопушки. Об этом в среду, 16 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

По данным ведомства, россияне стреляли гаджетами из окна такси. Им удалось отправить на территорию ИК-54 три мобильника с двумя зарядными устройствами и карту памяти.

С места преступления подозреваемые скрылись на машине, однако вскоре их задержали сотрудники ГИБДД на 347-м километре трассы Екатеринбург — Серов. В автомобиле стражи порядка обнаружили пневмопушку в человеческий рост. Один из молодых людей признался, что за доставку гаджетов ему обещали заплатить 5000 рублей.

14 марта сообщалось, что в Уфе бывшего начальника колонии отправили под арест за взятки косметикой.