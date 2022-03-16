В Иркутске открылась художественная выставка к юбилею области

В Иркутске открылась художественная выставка к юбилею области

В Областном художественном музее в Иркутске открылась выставка «Созвездие региона», в которую вошло более 150 работ местных художников. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Выставка приурочена к 85-летию Иркутской области. Экспозиция отражает этапы развития живописи в регионе с начала XX века и до наших дней.

«Что интересно, выставку можно начать смотреть из любого угла зала. Работы старейших художников — мэтров сибирского искусства располагаются в центральной части экспозиции, а ближе к периферии находятся работы наших современников», — рассказала заведующая отделом зарубежного, русского и современного искусства музея Анна Потапова.

Выставку можно будет посетить до 17 апреля в главном зале музея на улице Ленина, 5.

Ранее сообщалось, что в выставочном зале Союза художников Республики Дагестан открылась выставка «Слова камней. Из истории христианства в Дагестане». Выставка организованна «Музеем-заповедником-этнографическим комплексом «Дагестанский аул» в связи 800-летием князя Александра Невского. На ней будут представлены фотографии памятников раннехристианской культуры на территории Дагестана.