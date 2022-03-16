Названа возможная реакция Израиля на заключение иранской ядерной сделки

Иранист Маргоев заявил о неспособности Израиля заблокировать иранскую ядерную сделку

Несмотря на то, что власти Израиля называют ядерную сделку с Ираном неэффективной, они понимают ее важность и не смогут препятствовать восстановлению этого соглашения, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев. О возможной реакции израильтян на сделку он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Попытки Израиля помешать возвращению США к иранской ядерной сделке, о чем идут переговоры в Вене — это дипломатические маневры. У Тель-Авива недостаточно возможностей, чтобы остановить этот процесс, а реакция Израиля ограничится риторикой, считает Адлан Маргоев.

«Израиль был публично против того, чтобы СВПД изначально заключили и теперь к нему возвращались спустя четыре года. Однако силовой блок в самом Израиле непублично, но осознает, что без ядерной сделки темпы развития иранской ядерной программы будут куда выше, чем с ней. Благодаря СВПД прозрачность иранской ядерной программы тоже гораздо выше, потому что у инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) есть гораздо больше способов проверить мирный характер деятельности Ирана в ядерной сфере», — пояснил специалист.

Израиль продолжает антииранскую линию в своей риторике, а их дипломатическая деятельность направлена на то, чтобы максимально ужесточить отношение США к тому, как жестко контролировать ядерную программу Ирана и противодействовать другим направлениям внешней политики Тегерана. Но добиться отмены ядерной сделки Израиль не может Адлан Маргоев Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМИ МГИМО

10 февраля Axios со ссылкой на источники сообщил, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в разговоре с президентом США Джо Байденом призвал Вашингтон не возвращаться к иранской ядерной сделке, хотя темой беседы была заявлена ситуация на Украине. Не исключено, что недавние контакты глав ряда ближневосточных государств с президентом России Владимиром Путиным могли касаться и темы СВПД, предположил Адлан Маргоев.

«Любой контакт — это возможность переподтвердить позиции заинтересованных сторон. Все, кто поддерживает переговоры по СВПД, доносят позитивные сигналы и до Москвы, и до других столиц, от которых зависят переговоры по ядерной программе Ирана. Нужно отметить, что главная проблема этих переговоров не в том, что в новых условиях разворачивается украинский конфликт, а в том, что США и Иран не могут договориться по нескольким оставшимся вопросам. У Москвы достаточно контактов по иранской теме, но для СВПД проблема по-прежнему во взаимоотношениях Тегерана и Вашингтона», — отметил специалист.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявлял, что считает восстановление иранской ядерной сделки стратегической ошибкой. Тель-Авив считает, что ядерная сделка нужна Ирану для снятия санкций.

Переговоры по иранской ядерной сделке проходят в Вене, где обсуждается возврат к соглашению 2015 года и отмена санкций Вашингтона против Тегерана.

Документ, подписанный Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагает снятие ограничительных мер в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из соглашения и восстановил ограничительные меры. Исламская республика в ответ заявила о поэтапном сокращении своих обязательств и отказалась от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.