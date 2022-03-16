Названа возможная реакция Израиля на заключение иранской ядерной сделки
Несмотря на то, что власти Израиля называют ядерную сделку с Ираном неэффективной, они понимают ее важность и не смогут препятствовать восстановлению этого соглашения, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев. О возможной реакции израильтян на сделку он заявил в разговоре с «Лентой.ру».
Попытки Израиля помешать возвращению США к иранской ядерной сделке, о чем идут переговоры в Вене — это дипломатические маневры. У Тель-Авива недостаточно возможностей, чтобы остановить этот процесс, а реакция Израиля ограничится риторикой, считает Адлан Маргоев.
«Израиль был публично против того, чтобы СВПД изначально заключили и теперь к нему возвращались спустя четыре года. Однако силовой блок в самом Израиле непублично, но осознает, что без ядерной сделки темпы развития иранской ядерной программы будут куда выше, чем с ней. Благодаря СВПД прозрачность иранской ядерной программы тоже гораздо выше, потому что у инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) есть гораздо больше способов проверить мирный характер деятельности Ирана в ядерной сфере», — пояснил специалист.
Израиль продолжает антииранскую линию в своей риторике, а их дипломатическая деятельность направлена на то, чтобы максимально ужесточить отношение США к тому, как жестко контролировать ядерную программу Ирана и противодействовать другим направлениям внешней политики Тегерана. Но добиться отмены ядерной сделки Израиль не может
10 февраля Axios со ссылкой на источники сообщил, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в разговоре с президентом США Джо Байденом призвал Вашингтон не возвращаться к иранской ядерной сделке, хотя темой беседы была заявлена ситуация на Украине. Не исключено, что недавние контакты глав ряда ближневосточных государств с президентом России Владимиром Путиным могли касаться и темы СВПД, предположил Адлан Маргоев.
«Любой контакт — это возможность переподтвердить позиции заинтересованных сторон. Все, кто поддерживает переговоры по СВПД, доносят позитивные сигналы и до Москвы, и до других столиц, от которых зависят переговоры по ядерной программе Ирана. Нужно отметить, что главная проблема этих переговоров не в том, что в новых условиях разворачивается украинский конфликт, а в том, что США и Иран не могут договориться по нескольким оставшимся вопросам. У Москвы достаточно контактов по иранской теме, но для СВПД проблема по-прежнему во взаимоотношениях Тегерана и Вашингтона», — отметил специалист.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявлял, что считает восстановление иранской ядерной сделки стратегической ошибкой. Тель-Авив считает, что ядерная сделка нужна Ирану для снятия санкций.
Переговоры по иранской ядерной сделке проходят в Вене, где обсуждается возврат к соглашению 2015 года и отмена санкций Вашингтона против Тегерана.
Документ, подписанный Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагает снятие ограничительных мер в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из соглашения и восстановил ограничительные меры. Исламская республика в ответ заявила о поэтапном сокращении своих обязательств и отказалась от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.