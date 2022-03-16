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Турция поставит первую партию средних танков в Индонезию

Daily Sabah сообщает о начале поставок партии средних танков Kaplan MT в Индонезию

Фото: Public Domain / Wikimedia Commons

Турция начала поставки первой партии средних танков Kaplan MT иностранному заказчику. Первый этап поставок планируют завершить до конца года. Машины предназначены для индонезийских военных, сообщает Daily Sabah.

В публикации отмечают, что Kaplan MT стал первым танком турецкого производства, который передали иностранному заказчику. Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир отметил, что основные агрегаты произведут в Турции, а окончательную сборку средней машины наладят в Индонезии.

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Над танком работают специалисты турецкой компании FNSS, а также индонезийской PT Pindad. В 2017 году на выставке IDEF 2017 представили первый прототип танка. Контракт на производство 18 машин подписали в 2019 году. Десять танков отправят в Индонезию весной.

Kaplan MT получил боевой модуль бельгийской компании John Cockerill. В башне разместили нарезное орудие калибра 105 миллиметров. Бронирование машины обеспечивает защиту от бронебойных пуль Б-32 патрона калибра 14,5 на 114 миллиметров. Средний танк получил двигатель Caterpillar C13 мощностью 711 лошадиных сил.

В феврале компания Rheinmetall представила новую боевую машину из семейства бронетехники Lynx. Легкий танк получил башню с гладкоствольным орудием калибра 120 миллиметров.

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Даниил Иринин
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