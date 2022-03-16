В Госдуме назвали возможный срок завершения спецоперации на Украине

Депутат Госдумы Новиков заявил, что спецоперация на Украине может завершиться в мае

Российская спецоперация на Украине может завершиться в мае. Такой срок назвал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам депутата, спецоперация не может быть завершена в течение двух-трех недель.

«По моей личной оценке, ресурс для сопротивления со стороны военных формирований Украины должен исчерпаться в мае месяце. Соответственно, в это же время следует ожидать завершения первой части операции — демилитаризации Украины», — пояснил Новиков.

Он подчеркнул, что следом начнется денацификация Украины и «формирование нового будущего страны».

При этом Новиков допустил, что операция может завершиться раньше мая. Это станет возможно при капитуляции украинских властей и принятии и выполнении ими всех условий России без выдвижения встречных «невыполнимых условий».

Новиков отметил, что вопрос о Западной Украине будет решаться после выполнения всех задач на востоке страны.

«Если будет идти речь о территориях Восточной, Центральной Украины, включая Киев, но не будет вестись речь о более западных территориях, то те угрозы, которые предполагается ликвидировать с помощью специальной операции, станут реальностью на значительной территории этой страны», — заявил он.

5 марта президент России Владимир Путин сообщил, что работа по уничтожению военной инфраструктуры Украины, являющаяся важной частью демилитаризации, практически завершена. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что операция идет по плану, но сроки окончания не озвучиваются.

При этом многие политики заявляли о ее скором завершении. В частности, 24 февраля сенатор Совфеда Сергей Цеков высказал мнение, что спецоперация закончится очень быстро, так как большая часть населения страны заинтересована в демилитаризации.