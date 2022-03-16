Мужчина нашел метеорит стоимостью 130 тысяч долларов

Мужчина увидел падающий метеорит и нашел его через полтора года

Житель валлийского города Рексем полтора года искал на поле метеорит стоимостью 130 тысяч долларов и нашел его. Об этом сообщает New York Post.

38-летний Тони Уайлдинг искал метеорит с тех пор, как увидел, как над его домом пролетел и погас яркий огненный шар. «Я курил ночью на заднем дворе и заметил падающий огненный шар в небе над головой. Я посмотрел вверх и увидел летевший низко метеорит», — рассказал он.

По словам мужчины, шар пролетел прямо над его домом так низко, что его можно было бы сбить футбольным мячом. «Через несколько секунд он погас. При этом не было никаких звуков, он просто исчез, оставив только следы дыма», — пояснил валлиец.

На поиски у мужчины ушло полтора года. В конце концов, валлиец нашел метеорит весом чуть более килограмма на фермерском поле.

Мужчина планирует отдать камень на экспертизу, чтобы выяснить его стоимость. По предварительным оценкам, она может достигать 130 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что жительница Канады Рут Гамильтон, потолок спальни которой пробил метеорит, рассказала, что не намерена расставаться с камнем. Она отметила, что считает себя счастливой, так как не испытала стресс после инцидента.