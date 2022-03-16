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69-я параллель

В России начали изучать животных при помощи затирания следов

В Забайкальском крае «Норникель» и РАН запустили исследование по изучению биоразнообразия

Фото: пресс-служба «Норникель»

В Забайкальском крае запустили масштабное исследование по изучению биоразнообразия, которое инициировал «Норникель». Животных начали изучать при помощи затирания следов, говорится сообщении, опубликованном на сайте компании.

К работам привлекли ученых Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Уточняется, что исследования проведут в трех регионах, где находятся производственные активы «Норникеля».

Сотрудники СО РАН уже провели пять дней исследований на территории Быстринского ГОКа в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. Отмечается, что многие работы по изучению животных в зимний период осуществлять сложно.

«Зимний маршрутный учет проводится по снегу, когда оценивается активность копытных млекопитающих, грызунов, зайцеобразных и хищных животных», — рассказал старший научный сотрудник новосибирского Института систематики и экологии животных СО РАН Игорь Моролдоев.

Для сбора информации о животных ученые сначала затирают на снегу старые следы и учитывают только те, что появляются спустя сутки. Таким образом получаются достоверные данные о численности и распределении зверей на каждом участке. Эта информация сравнивается с эталонными участками, расположенными недалеко от производственных объектов, но при этом испытывающими минимальное воздействие от промышленной деятельности.

«Мы очень тщательно подходим к планированию маршрутов, заранее выставляя точки на карте. Они должны равномерно пролегать по всей территории Быстринского ГОКа и его окрестностей, но не находиться в непосредственной близости от действующих дорог или рек», — заверил научный сотрудник читинского Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН Юрий Баженов.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов утвердил стратегию сохранения белого медведя до 2030 года. По его словам, необходимо минимизировать негативное воздействие потепления и деятельности человека на северного зверя.

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Никита Абрамов
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