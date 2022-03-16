Объяснена популярность лесбийской одежды у гетеросексуальных женщин

Писательница Джилл Гутовиц заявила, что женщины носят лесбийскую одежду из-за комфорта

Американская писательница Джилл Гутовиц (Jill Gutowitz) заявила, что лесбийская одежда становится популярной среди гетеросексуальных женщин. Соответствующий материал приводит Harper's Bazaar.

По словам Гутовиц, ранее она считала жилеты, кожаные тренчи, широкие брюки, комбинезоны и ботинки бренда Dr. Martens прерогативой сапфического стиля (по имени древнегреческой поэтессы Сапфо, образ которой связывается в культуре с истоками однополой женской любви. — прим. «Ленты.ру»). Однако некоторое время назад писательница заметила, что подобную одежду все чаще стали носить девушки, которые не относят себя к ЛГБТ-сообществу.

«Мне доставляет огромную радость видеть, что женщины во всех сферах жизни выбирают комфорт, а не диктаторские гендерные традиции. (...) Мы можем и должны освободиться от одежды, которая заставляет нас чувствовать что-то иное, кроме нашего "я"», — объяснила писательница свою позицию.

Так, например, американские модели Кендалл Дженнер и Белла Хадид появлялись на публике в сшитых на заказ костюмах. Кроме того, манекенщицы носили шапки-бини и анораки — куртки свободного кроя, оснащенные капюшоном. В то же время звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон отдала предпочтение замшевой оверсайз-куртке и объемным джинсам, а актрисы Зендея и Кейт Бланшетт сыграли значительную роль в том, чтобы женские костюмы стали актуальным вариантом формальной одежды.

Ранее в марте модные редакторы назвали девять предметов одежды, различные комбинации которых помогут создавать стильные образы в течение весеннего сезона. Так, например, среди них — тренчи, обувь из парусины, белые блузки, джинсовые юбки средней длины и платья с пышными рукавами