Три обнаруженные телескопом Kepler экзопланеты оказались звездами

Астрономы Массачусетса обнаружили среди найденных телескопом Kepler планет три звезды

Астрономы Массачусетского технологического института выяснили, что три или даже четыре экзопланеты, которые первоначально были обнаружены космическим телескопом НАСА Kepler, на самом деле являются небольшими звездами. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Astronomical Journal.

Исследователи перепроверили размеры планет и определили, что три из них слишком велики, чтобы быть планетами. Так, объекты, известные как Kepler-854b, Kepler-840b и Kepler-699b, оказались в два-четыре раза больше Юпитера. Четвертая планета, Kepler-747b, примерно в 1,8 раза больше Юпитера, что сравнимо с самыми большими подтвержденными планетами. Но Kepler-747b находится относительно далеко от своей звезды, что нехарактерно для крупных планет. Существует большая вероятность, что этот объект также является звездой, но полностью исключить ее планетную природу пока нельзя.

Все экзопланеты, обнаруженные телескопом Kepler, были выявлены с помощью транзита, когда кривая блеска родительской звезды падает из-за прохождения на ее фоне крупного объекта. Например, Kepler-854b была обнаружена еще в 2016 году, однако тогда оценка размеров была менее точной, чем в настоящее время. Для уточнения размера исследователи воспользовались космической обсерваторией Gaia.

Выяснилось, что Kepler-854b на самом деле в три раза больше Юпитера, а планеты таких размеров не существуют. Затем ученые проверили более двух тысяч планет, чтобы посмотреть, у каких из них значительно изменяются размеры благодаря улучшенным измерениям Gaia.