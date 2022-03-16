Россиянам назвали способы снизить платежи по ипотеке

В «Дом.рф» посоветовали совмещать льготную ипотеку с другими мерами господдержки

Снизить платежи по ипотеке россиянам помогут действующие льготные программы по жилищным кредитам, которые можно совмещать с другими мерами господдержки. Способы облегчить финансовую нагрузку заемщикам назвали специалисты финансового института развития «Дом.рф», пишет «Российская газета».

Среди механизмов для снижения выплат эксперты назвали материнский капитал, который можно внести как первоначальный взнос по ипотеке или погасить часть кредита, уменьшив его срок или сократив текущие платежи. Таким образом получится сэкономить на процентах и переплате.

Кроме того, льготную ипотеку специалисты посоветовали совмещать с другими мерами поддержки, такими как выплаты многодетным семьям на погашение части кредита, региональные программы, а также налоговые вычеты — за покупку жилья (до 260 тысяч рублей на человека) и за уплаченные проценты по ипотеке (до 390 тысяч рублей). Помимо этого, для оказавшихся в трудной ситуации граждан предусмотрены кредитные каникулы, которые позволяют взять отсрочку или временно уменьшить ежемесячные выплаты.

В «Дом.рф» отметили, что льготные программы по ипотеке продолжают действовать, а ставки по уже одобренным кредитам поменяться не могут. «Если кредитная организация по каким-либо причинам повысила ставку по оформленному займу, необходимо обратиться в Банк России и в суд, поскольку такие действия неправомерны», — заявил директор консультационного центра «Дом.рф» Михаил Ковалев.

Ранее в марте вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил, что ставки по льготным ипотечным программам могут вырасти. По его словам, изменения коснутся не всех существующих мер поддержки, однако их сохранение дорого обойдется госбюджету.