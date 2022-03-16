МИД России обвинил Совет Европы в пропаганде идей НАТО

Представитель МИД России Захарова назвала Совет Европы инструментом пропаганды НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что Совет Европы (СЕ) давно стал инструментом пропаганды НАТО. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова отметила, что давно все «превратилось в пыль и тлен» в Совете Европы. Она обвинила организацию в пропаганде идей НАТО и назвала ее инструментом альянса.

«Эта организация стала просто инструментом натовской пропаганды, я сейчас не оговорилась. Мы об этом неоднократно говорили, именно структуры альянса и государства-члены альянса через соответствующие механизмы НАТО во многом формировали повестку в рамках Совета Европы», — заявила представитель российского МИД.

По мнению дипломата, на просторах Совета Европы не осталось места для «равноправной и эффективной работы». Площадка стала удобной для «реализации информационно-политических кампаний НАТО», уверена она.

Ранее ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы. 216 депутатов поддержали заключение с призывом к Комитету министров СЕ потребовать выход страны из организации.

10 марта МИД России назвал разрушение Совета Европы необратимым. Ведомство также объявило о прекращении участия страны в организации. В МИД пояснили, что решение о выходе из ПАСЕ связано с ее двойными стандартами.