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Путин заявил о возможном получении ядерного оружия Киевом в будущем

Путин заявил, что украинские власти могли получить ядерное оружие

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В обозримом будущем украинские власти могли получить ядерное оружие, его целью была бы Россия. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словам главы государства, киевские власти озвучили намерение создать собственное ядерное оружие и средства его доставки. «Это была реальная угроза», — подчеркнул Путин.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что в случае создания ядерного оружия на Украине возникла бы угроза безопасности для всего мира и риск развязывания ядерной войны. Помощь и поощрение соответствующих действий Киева со стороны Запада стали очевидными, уточнил он.

6 марта Минобороны РФ сообщило, что в ходе проведения специальной операции на Украине были выявлены факты зачистки Киевом следов военно-биологической программы. По информации ведомства, программа финансировалась министерством обороны США. Как отметил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Украина работала над созданием ядерного оружия, а США об этом якобы знали.

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Сергей Истомин
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