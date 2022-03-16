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В США заявили о работе над предоставлением Украине российских ПВО

В Госдепе заявили о работе США над предоставлением Киеву систем российского ПВО

Фото: BK / GB / Reuters

Соединенные Штаты и их союзники продолжают работать над предоставлением Украине новой помощи. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

В частности, США и партнеры намерены предоставить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) российского или советского производства, а также необходимые для них боеприпасы. Другие подробности оказания помощи украинской стороне Прайс отказался предоставить.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская сторона выделит Украине дополнительно 800 миллионов долларов военной помощи. Ранее его администрация утвердила 200 миллионов долларов помощи для поддержания стабильного потока вооружений на Украину. Таким образом, за неделю объем американской военной помощи Киеву достигнет миллиарда долларов.

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Ксения Назарова
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