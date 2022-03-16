В России захотели создать новый речной маршрут по Оке

Власти Калужской и Тульской областей обсудили создание речного маршрута по Оке

Власти Калужской и Тульской областей захотели создать новый речной маршрут по Оке. Об этом в среду, 16 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу калужского правительства.

Как отмечается, возможность запуска подобного маршрута стороны обсудили в рамках туристической выставки MITT 2022. Там же агентства по развитию туризма двух регионов подписали соглашение о сотрудничестве.

«В настоящее время региональными организациями по туризму обсуждается возможность запуска речного маршрута Калуга — Поленово (Тульская область) в рамках развития инвестиционного проекта "Лето на Оке"», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, предполагается, что представители регионов займутся проведением совместных круглых столов, конференций и выставок в сфере туризма, а также организацией рекламных туров.

В конце декабря 2021 года сообщалось, что в Свердловской области запустят два необычных туристических маршрута: «Уральские каникулы на Чусовой. Путешествие сквозь пространство и время» и «На Урале есть. Гастрономические путешествия».