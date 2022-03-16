Рыбаки поймали рыбу-пилу весом около 250 килограммов и нелегально продали ее

Рыбаки выловили редчайшего трехметрового пилорылого ската весом 250 килограммов

Рыбаки в порту Малпе в индийском штате Карнатака выловили редчайшую трехметровую рыбу-пилу весом 250 килограммов и нелегально продали ее торговцу. Об этом сообщает издание NDTV.

Длина попавшегося в сети пилорылого ската составила три метра. Рыбаки доставили пойманную рыбу на берег при помощи подъемного крана. Видеозапись процесса стала вирусной в соцсетях — на ней видно, как люди столпились в гавани, чтобы посмотреть на рыбу-пилу.

Рыбаки продали необычный улов торговцу из города Мангалуру, хотя проведение подобного аукциона может повлечь для рыбаков такое же серьезное наказание, как убийство тигра.

Рыба-пила, известная как пилорылый скат, является редким видом, подлежащим охране согласно местному закону об охране природы 1972 года. Директор министерства рыболовного хозяйства подтвердил, что по факту произошедшего проводится проверка.

Пилорылые скаты — яйцеживородящие рыбы, достигающие половой зрелости к 10-12 годам. Они вынашивают яйца в течение года и рожают живых мальков длиной около 70 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида найдена мертвая рыба-пила (пилорылый скат) длиной 4,9 метра. Это самая большая особь за всю историю исследований.