Сербия потеряла надежду на Запад

Глава Сербии Вучич заявил, что не ожидает реакции Запада на притеснения сербов в Косове

Сербия потеряла надежду на адекватную реакцию стран Запада после очередных притеснений сербов в Косове и Метохии. С этим заявлением выступил перед журналистами сербский президент Александр Вучич, передает ТАСС.

«Не ожидаю никакой реакции, потому что они скажут, что это [притеснение сербов со стороны косоваров] борьба с коррупцией и криминалом. На самом деле их цель очистить юг Косова и Метохии от присутствия сербов», — сообщил журналистам Александр Вучич.

Он добавил, что Белград уже давно не столь наивен, «чтобы ожидать, что кто-то на Западе скажет что-то против притеснений сербов в Косове и Метохии». «Завтра, 17 марта, годовщина погрома сербов. Прошло 18 лет, посмотрите, кто за это время ответил, а кто никогда не отвечал за уничтожение наших святынь, убийство и изгнание наших людей», — заявил глава Сербии.

Ранее Вучич обвинил Запад в желании «протолкнуть» непризнанное Косово в НАТО и подчеркнул, что он это не придумал, а «50 раз прочитал документы». Он также заявил, что «те, кто не могут издеваться над Россией, издеваются над Сербией».

Также Вучич напомнил НАТО об убийстве сербских детей. Таким образом он отреагировал на заявление бывшего официального представителя НАТО Джейми Ши о том, что Косово следует принять в альянс.