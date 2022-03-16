Компания российского олигарха предупредила о риске дефолта из-за санкций

«Северсталь» предупредила о риске срыва платежа по евробондам

Российская сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь» предупредила о риске дефолта — компания допустила, что не сможет заплатить по своим евробондам, пишет «Коммерсантъ». В марте владелец компании олигарх Алексей Мордашов был включен в санкционный список ЕС.

Компании предстоит выплатить купон на сумму 12,6 миллиона долларов 16 марта по евробондам на 800 миллионов долларов с погашением в 2024 году и ставкой 3,15 процента. По словам представителей «Северстали», у предприятия есть средства для платежа, чтобы тот не был сорван, однако проблемы могут возникнуть при его проведении. Компания сообщила, что уладила потенциальные проблемы из-за внутренних российских ограничений — недавно Россия ограничила платежи по внешнему долгу в валюте, однако, по заявлению «Северстали», она получила «разрешение от соответствующих уполномоченных государственных органов Российской Федерации на выплату процентов в долларах США».

Основной риск заключается в непредсказуемом поведении основного платежного агента и агента по переводу — Citibank. По мнению компании, банк может воздержаться от проведения платежа. В связи с этим «Северсталь» произвела пробный платеж в размере 1 процента от купона — если перевод будет выполнен, компания заплатит остаток по обязательствам. В противном случае компания намерена будет «использовать альтернативные варианты, доступные ей».

По мнению журналистов «Ъ», если держатели бондов не получат купон, компании может быть объявлен технический дефолт, который может привести к кросс-дефолту по остальным внешним обязательствам компании. Международное рейтинговое агентство Fitch предвидело подобные проблемы в деятельности российских компаний и в марте поместило 26 российских сырьевых предприятий в список с негативным прогнозом. Среди этих организаций оказалась и «Северсталь».