Кандидата на пост президента Франции обвинили в сексуальных домогательствах

Кандидата на пост президента Франции Земмура обвинили в домогательствах восемь женщин

Кандидата на пост президента Франции Эрика Земмура обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил портал E Prime Feed.

Восемь женщин из старого окружения правого журналиста и ведущего заявили, что Земмур приставал к ним. Обвинения затрагивают последние 23 года жизни 63-летнего Земмура. Отмечается, что кандидат отрицает все обвинения и заявляет, что не хочет выносить на публику подробности личной жизни.

Правоконсервативный политик, согласно опросам, находится на третьем месте по популярности у французов, за него готовы проголосовать 12 процентов избирателей. На первом и втором местах находятся действующий лидер Франции Эммануэль Макрон (30 процентов) и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен (18 процентов).

«Примечательно, что оба ближайших оппонента Макрона однозначно высказываются за налаживание диалога с Россией (...) Земмур, с присущей ему прямотой, в январе этого года заявил, что если бы он был президентом Франции, то речи о санкциях против России просто не было бы», — говорится в заметке портала.

Ранее Земмур объяснил желание быть похожим на президента России Владимира Путина, сославшись на его патриотизм. Кроме того, он восхитился силой и «жесткостью» русских, напомнив о том, что они «были готовы сжечь свою столицу, лишь бы не преклоняться перед армией Наполеона».