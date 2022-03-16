Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Кандидата на пост президента Франции обвинили в сексуальных домогательствах

Кандидата на пост президента Франции Земмура обвинили в домогательствах восемь женщин
Эрик Земмур

Эрик Земмур. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Кандидата на пост президента Франции Эрика Земмура обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил портал E Prime Feed.

Восемь женщин из старого окружения правого журналиста и ведущего заявили, что Земмур приставал к ним. Обвинения затрагивают последние 23 года жизни 63-летнего Земмура. Отмечается, что кандидат отрицает все обвинения и заявляет, что не хочет выносить на публику подробности личной жизни.

Материалы по теме:
Слишком много амбиций. Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
Слишком много амбиций.Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
18 февраля
Макрон теряет популярность из-за пандемии и политики. Кто может стать новым президентом Франции?
Макрон теряет популярность из-за пандемии и политики.Кто может стать новым президентом Франции?
7 февраля

Правоконсервативный политик, согласно опросам, находится на третьем месте по популярности у французов, за него готовы проголосовать 12 процентов избирателей. На первом и втором местах находятся действующий лидер Франции Эммануэль Макрон (30 процентов) и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен (18 процентов).

«Примечательно, что оба ближайших оппонента Макрона однозначно высказываются за налаживание диалога с Россией (...) Земмур, с присущей ему прямотой, в январе этого года заявил, что если бы он был президентом Франции, то речи о санкциях против России просто не было бы», — говорится в заметке портала.

Ранее Земмур объяснил желание быть похожим на президента России Владимира Путина, сославшись на его патриотизм. Кроме того, он восхитился силой и «жесткостью» русских, напомнив о том, что они «были готовы сжечь свою столицу, лишь бы не преклоняться перед армией Наполеона».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Стал известен мирный план России и Украины из 15 пунктов
США признали невозможность существования МКС без России
В Госдуме оценили вероятность увеличения социальных выплат в течение года
Хозяйка кота-мема из Харькова вышла на связь после долгого отсутствия в сети
Землетрясение в Японии повредило электросети
На Украине задержали девять тысяч вагонов из России
Метеорологи спрогнозировали резкое потепление в Москве в выходные
Названы города Крыма с подорожавшим жильем
На Украине захотели получить «абсолютные гарантии безопасности»
Международный суд ООН потребовал от России остановить операцию на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.